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Aydın'da Kayıp Zihinsel Engelli Şahıs Kısa Sürede Bulundu

Aydın'da Kayıp Zihinsel Engelli Şahıs Kısa Sürede Bulundu
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Efeler ilçesinde kayıp olarak aranan E.Ç., jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Koçarlı ilçesinde bulundu ve ailesine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli şahıs, jandarmanın araştırması sonucu kısa sürede Koçarlı ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde ikamet eden E.Ç. isimli zihinsel engelli şahsın kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Detaylı çalışmaların ardından Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ihbar sonucunda yapılan araştırmalarda kayıp şahıs Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde aynı gün kısa süre içerisinde bulunarak Efeler ilçesinde ikamet eden ailesine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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