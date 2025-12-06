Haberler

Altı gündür kayıp olan şahıs sağlıklı bir şekilde bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 30 Kasım'dan beri kayıp olan bir kişi, jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. 4 Aralık'ta jandarmaya yapılan ihbarın ardından başlayan çalışmalar neticesinde kaybolan şahıs Demirhan Mahallesi'nde bulundu ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Demirhan Mahallesi'nde kaybolan bir vatandaş, jandarma ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. 30 Kasım tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan şahıs için kardeşi, 4 Aralık 2025 günü jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama faaliyetlerine 4 asayiş timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 1 iz takip köpek timi, 1 JASAT timi, 1 komando timi ile 1 AFAD ekibi katıldı. Toplam 36 personelin görev aldığı çalışmalarda, kayıp şahıs Demirhan Mahallesi Armutluk mevkiinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen şahıs, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından güvenli bir şekilde ailesine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
