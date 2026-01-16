Haberler

Kuşadası'nda 9 yıl hapisle aranan firari yakalandı

Güncelleme:
Kuşadası'nda, kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.B. isimli firari hükümlü yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Aydın'da kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kuşadası'nda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahsın yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde suçun önlenmesi, faillerin ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
