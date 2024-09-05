Aydın'da Kamyonetin Yola Saçılan Paletleri Trafikte Faciaya Neden Oluyordu

Aydın'da karayolunda seyreden kamyonetteki paletler yola saçıldı, karayolunda trafik durma noktasına gelirken her hangi bir kaza yaşanmaması faciayı önledi.

Olay Aydın Denizli karayolu Umurlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan kamyonetteki ahşap paletler kamyonetin önünden yola savruldu. Kamyonetin arkasında seyreden araç sürücüleri paletlerin yola savrulması ile zor anlar yaşadı.Ani fren yaparak duran araç sürücüleri tek şeritten yollarına devam etti. Yola saçılan paletlerin araca tekrar yüklenmesi ile trafik normale dönerken, olayın kaza ile sonuçlanmaması facianın önüne geçildi. - AYDIN