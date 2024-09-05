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Aydın'da Kamyonetin Yola Saçılan Paletleri Trafikte Faciaya Neden Oluyordu

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Aydın Denizli karayolu Umurlu Mahallesi'nde seyreden bir kamyonetin önünden yola savrulan ahşap paletler, trafikte büyük bir tehlike yaratıyordu. Araç sürücüleri ani fren yaparak durdu ve kazaya sebep olmadan yollarına devam etti. Paletlerin tekrar yüklenmesiyle trafik normale döndü.

Aydın'da karayolunda seyreden kamyonetteki paletler yola saçıldı, karayolunda trafik durma noktasına gelirken her hangi bir kaza yaşanmaması faciayı önledi.

Olay Aydın Denizli karayolu Umurlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan kamyonetteki ahşap paletler kamyonetin önünden yola savruldu. Kamyonetin arkasında seyreden araç sürücüleri paletlerin yola savrulması ile zor anlar yaşadı.Ani fren yaparak duran araç sürücüleri tek şeritten yollarına devam etti. Yola saçılan paletlerin araca tekrar yüklenmesi ile trafik normale dönerken, olayın kaza ile sonuçlanmaması facianın önüne geçildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli 3-sayfa trafik Umurlu Güncel Yaşam Kaza

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