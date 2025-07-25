Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: Yüklü Miktarda Makaron Ele Ge geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 bin 40 adet tütünle doldurulmuş makaron, bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron ve 21 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İncirliova ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda; paketlenmiş halde 5 bin 40 adet tütün doldurulmuş makaron, bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron ve 21 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. İşletme sahibi B.N. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN