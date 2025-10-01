Haberler

Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şahıs Yakalandı

Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler, Germencik, Söke ve Didim ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten aranan T.K., 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten aranan H.M., resmi belgede sahtecilikten aranan S.K. ve A.K. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen çıldırdılar! Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk futbolcuya kesildi

Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk isme kesildi
Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım

Otostopla gezen genç kız, Türkiye'deki olayın görüntülerini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.