İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 8 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 8 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında çeşitli kazı aletleri ve malzemeler ele geçirildi. Adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanuna Muhalefet" suçunu işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Başçayır Mahallesi Asar mevkiinde M.S., S.K., F.A., H.S., K.A., A.S., C.Y. ve L.A. isimli şüpheliler kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Ayrıca şüphelilerle birlikte 1 adet 16-30 hilti, 1 adet jeneratör, 2 adet hilti ucu, 1 adet el dedektörü, 5 adet 1.5 litre boş pet şişe, 1 adet 2.5 litre boş pet şişe, 1 adet el testeresi, 1 adet nacak, 4 çift iş eldiveni, 4 adet maske, 3 adet 10 metre uzunluğunda ip ve 1 adet 15 metre uzunluğunda uzatma kablosu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title