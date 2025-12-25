Germencik'te 202 litre kaçak alkol ele geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 202 litre kaçak içki ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince Kızılcapınar Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramada 202 litre el yapımı şarap ele geçirilirken, H.M. (72) isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN