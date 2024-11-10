Aydın'da Jandarmadan Motosiklet Denetimi: 'Kaskımla Güvendeyim' Projesi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde motosiklet denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, kask kullanımının önemine dikkat çekti.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca Yöre Mahallesi yol ayrımında motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik 'Kaskımla güvendeyim' projesi kapsamında denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülere, koruma başlığı ve gözlüğü takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması, motosikletlerine tescil yaptırmaları, reflektifli yelek kullanmaları ve hız kuralları konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sürücülerin uygunlukları da kontrol edildi. Sürücülere yönelik trafik denetim ve kontrol faaliyetlerinin artarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN