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Aydın'da Jandarmadan Eş Zamanlı Operasyon: 49 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Jandarmadan Eş Zamanlı Operasyon: 49 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakaladı. 'Çember' operasyonu çerçevesinde yapılan çalışmalarda, suç profilleri arasında uyuşturucu, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlar bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan "Çember" operasyonu kapsamında il genelinde 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 16 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 10 şahıs olmak üzere toplam 49 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 49 şahıs arasında uyuşturucu suçundan 2, hırsızlık suçundan 3, dolandırıcılık suçundan 2, tehdit suçundan 2, yağma suçundan 1 ve diğer suçlardan aranan 39 şahıs bulunuyor. Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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