Aydın'da Jandarmadan Eş Zamanlı Operasyon: 49 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan "Çember" operasyonu kapsamında il genelinde 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 16 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 10 şahıs olmak üzere toplam 49 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 49 şahıs arasında uyuşturucu suçundan 2, hırsızlık suçundan 3, dolandırıcılık suçundan 2, tehdit suçundan 2, yağma suçundan 1 ve diğer suçlardan aranan 39 şahıs bulunuyor. Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN