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Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı

Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı suçlardan aranan iki şahıs yakalandı. İlk operasyonda, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (38), ikinci operasyonda ise 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (27) yine gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, daha sonra ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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