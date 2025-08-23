Aydın'da Jandarma Operasyonu: 17 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Jandarma Operasyonu: 17 Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 21-22 Ağustos 2025 tarihlerinde çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 17 aranan şahıs yakalandı. Dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, narkotik suçlardan 3 şahıs, yaralama suçundan 4 şahıs ve diğer suçlardan aranan 7 şahıs olduğu öğrenildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
