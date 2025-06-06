Aydın'da Jandarma Komutanlığı'nda Bayram Töreni

Aydın'da Jandarma Komutanlığı'nda Bayram Töreni
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle, vatani görevlerini Aydın'da yapan mehmetçikler bayramlaştı. Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, mehmetçiklerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle vatani görevlerini Aydın'da yapan mehmetçikler bayramlaştı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da bayram ziyaretleri sabahın erken saatlerinden itibaren başlarken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde anlamlı bir tören düzenlendi. Vatani görevlerini Aydın'da yapan mehmetçikler, düzenlenen törende bir araya gelerek bayramlaştı. Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir de, ailelerin emaneti mehmetçikleri yalnız bırakmadı. İl Jandarma Komutanı Aldemir, mehmetçiklerle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı.

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Değerli anne ve babalarımızın kıymetlileri,gözbebekleri bizlere emaneti olan mehmetçilerimiz İl Jandarma Komutanımız Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, mehmetçiklerimiz ile bayramlaştı. Birlik ve beraberliğimizi daim olsun. Bayramımız mübarek olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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