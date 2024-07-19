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Aydın'da Jandarma Ekipleri Canlı Hayvan Pazarında Güvenlik Tedbirleri Aldı

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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri canlı hayvan pazarında vatandaşları hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Jandarma ekipleri, bölgede güvenliği sağlamak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi ve devriye faaliyetleri düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri canlı hayvan pazarında vatandaşları hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çine İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında 'hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık' olaylarına karşı devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenliği sağlamak amacıyla vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda bilgilendirdi. Bölgede suç teşebbüslerini engellemek, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için şüpheli şahısları sorguladı.

Ekipler bu kapsamda canlı hayvan pazarında devriye faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceği ve halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çine İlçesi Jandarma Aydın Çine Dolandırıcılık Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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