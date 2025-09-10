Haberler

Aydın'da Jandarma'dan Öğrencilere Trafik Eğitimi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, 46 ilkokul ve 4 anaokulu öğrencisine trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimin içeriğinde yaya eğitimi, trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanmanın önemi gibi konular yer aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığı'nın "2024-2025 Öğretim yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" genelgesi kapsamında Efeler Yılmazköy İlkokulu ve Anaokulunda öğrencilere yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Öğrencilere yönelik verilen eğitimlerde önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerine inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemerini kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında 46 ilkokul ile 4 anaokulu öğrencisi bilgilendirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Öğrencilerimizin huzur ve güvenliği için faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

