Aydın'da Jandarma'dan Öğrencilere Trafik Eğitimi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığı'nın "2024-2025 Öğretim yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" genelgesi kapsamında Efeler Yılmazköy İlkokulu ve Anaokulunda öğrencilere yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Öğrencilere yönelik verilen eğitimlerde önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerine inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemerini kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında 46 ilkokul ile 4 anaokulu öğrencisi bilgilendirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Öğrencilerimizin huzur ve güvenliği için faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN