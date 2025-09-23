Haberler

Aydın'da İncir Hırsızlığı Suçüstü

Aydın'da İncir Hırsızlığı Suçüstü
Güncelleme:
Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, incir bahçesinde hırsızlık yaparken bir şahsı yakaladı ve 37 kilogram kuru incir ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından incir hırsızlığına suçüstü yapılırken, 37 kilogram kuru incir ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Motorlu Asayiş Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik incir bahçelerinde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında bir şahıs hırsızlık yaparken yakalandı. Ele geçirilen 37 kg kuru incir bahçe sahibine teslim edilerek, olayla ilgili adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
