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Aydın'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında Mursallı İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 70 öğrenciye Mursallı Mahallesi'nde uygulamalı trafik uygulaması yapıldı. Çocukların büyük keyif aldığı etkinlikte sürücülerin, Emniyet Kemeri, araç ve kimlik sorgusu yapıldı. Öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında Mursallı İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 70 öğrenciye Mursallı Mahallesi'nde uygulamalı trafik uygulaması yapıldı. Çoculların büyük keyif aldığı etkinlikte sürücülerin, Emniyet Kemeri, araç ve kimlik sorgusu yapıldı. Öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Haftası Germencik Jandarma Mursallı trafik Aydın Güvenlik Trafik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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