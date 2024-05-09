Aydın'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında Mursallı İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 70 öğrenciye Mursallı Mahallesi'nde uygulamalı trafik uygulaması yapıldı. Çocukların büyük keyif aldığı etkinlikte sürücülerin, Emniyet Kemeri, araç ve kimlik sorgusu yapıldı. Öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında Mursallı İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 70 öğrenciye Mursallı Mahallesi'nde uygulamalı trafik uygulaması yapıldı. Çoculların büyük keyif aldığı etkinlikte sürücülerin, Emniyet Kemeri, araç ve kimlik sorgusu yapıldı. Öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi. - AYDIN