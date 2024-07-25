Aydın'da İki Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesi ve Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde iki ayrı motosiklet kazası meydana geldi. Her iki kazada toplam 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Söke-Milas Karayolu üzeri eski Özbaşı yolu üzerinde meydana geldi. 35 UBP 56 plakalı motosikletin sürücüsü S.B., bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer kaza ise Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası Söke Devlet Hastanesi'nesevkedildi. İki motosiklet kazasında toplam 3 kişi yaralanırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN