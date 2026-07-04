Haberler

Evin hurdalık bölümünde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Evin hurdalık bölümünde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin hurdalık bölümünde kartonların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin hurdalık olarak kullanılan bölümündeki kartonların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1637 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.T.'ye ait evin hurdalık olarak kullanılan bölümündeki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahele etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Belediyeyi defalarca aradık ama...

İstanbul'u vuran sağanakta büyük zarar! Esnaf isyan ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Sevgilisinin çalıştığı eğlence mekanı önünde pompalı tüfekle ateş rastgele ateş açtı

Turizm cennetimizde pompalı dehşet! Ardı ardına tetiğe bastı
Niğde'de nişan atma kavgası kanlı bitti: Nişanlısını önce yaraladı, sonra rehin aldı

Nişanlıların ayrılık kavgası hastanede bitti: Tüm hazırlık onlar için
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor

Geleceğin şampiyon adayıydı, diş tedavisinde kalbi durdu
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı