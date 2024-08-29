Aydın'da Havuzda Zehirlenme Olayı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki A.A.'yı kurtarmak için havuza giren ve hayatını kaybeden 2 kişinin, havuzun yosun tutmasını önlemek için kullanılan bakır sülfat nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sultanhisar ilçesi Hancıoğlu mevkisinde sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki A.A.'yı kurtarmak isterken meydana gelen ölüm olayının detayları belli oldu. Edinilen bilgiye göre 5 yaşındaki küçük kız çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle sulama havuzuna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuğu kurtarmak için akrabası A.A., Murat Aktaş (26) ve Erkan Aktaş (33) havuza girdi. Havuzun yosun tutmaması için bakır sülfat kullanıldığı öğrenilirken havuzdan çıkan 4 kişi fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, A.A., A.A. (5), Murat Aktaş (26) ve Erkan Aktaş'ı (33) ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Murat Aktaş ve Erkan Aktaş'ın bakır sülfat nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenilirken, zehirlenme şüphesiyle A.A. ve küçük kız çocuğu A.A. da tedaviye alındı. Küçük kızın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN