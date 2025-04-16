Aydın'da Havadan Trafik Denetimi: Kural Tanımaz Sürücülere Ceza
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde, kurallara uymayan sürücüler ceza aldı. Toplamda 110 araç kontrol edilerek bir sürücü hakkında işlem yapıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan havadan trafik denetiminde tespit edilen kural tanımaz sürücüler ceza yemekten kaçamadı.
Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Germencik Gişelerinde cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 110 araç kontrol edilirken, 1 sürücü hakkında işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerde 152 şahıs da sorgulanırken, vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa