Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! İşte son durumu
Selahattin Demirtaş: Sırrı Bey son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı

Demirtaş'tan olay mektup: Son cezaevi ziyaretinde kalbini tuttu...
Fidan Gül'ün kapısını polislere açan Miniç: Destek için oradaydım

Gözaltı için gelen polislere kapıyı açan isim kendini böyle savundu
Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Altında tüm rakamları unutun! Tarihi rekor kırıldı

Aydın'da Havadan Trafik Denetimi: Kural Tanımaz Sürücülere Ceza

Aydın'da Havadan Trafik Denetimi: Kural Tanımaz Sürücülere Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde, kurallara uymayan sürücüler ceza aldı. Toplamda 110 araç kontrol edilerek bir sürücü hakkında işlem yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan havadan trafik denetiminde tespit edilen kural tanımaz sürücüler ceza yemekten kaçamadı.

Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Germencik Gişelerinde cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 110 araç kontrol edilirken, 1 sürücü hakkında işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerde 152 şahıs da sorgulanırken, vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.