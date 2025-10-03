Haberler

Aydın'da Hastane Bahçesinde Otomobil Yangını

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hastane bahçesindeki sıvı oksijen tankına dolum yapan tankerin yanındaki park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını fark eden tanker şoförü, aracını uzaklaştırarak büyük bir facianın önüne geçti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hastane bahçesindeki tanka sıvı oksijen dolduran tankerin yanındaki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını fark eden şoförün tankeri olay yerinden uzaklaştırması muhtemel bir faciayı önledi.

Yangın, Aydın Devlet Hastanesi bahçesindeki oksijen tankının bulunduğu alanda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesindeki tanka dolum yapan sıvı oksijen tankerinin bulunduğu yerde park halindeki 39 DR 201 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Tanker sürücüsünün yangını fark ederek aracını yangın bölgesinden uzaklaştırması muhtemel bir facianın önüne geçerken, yanan otomobilin sahipleri ise yangının sıvı hidrojen dolumu yapılırken çevreye yayılan gazdan kaynaklandığını iddia etti.

Otomobilde çıkan yangın ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motor kısmını saran alevler yer aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
