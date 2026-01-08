Haberler

FETÖ üyesi operasyonla yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan 71 yaşındaki İ.G., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi şahıs, operasyonla yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan İ.G. (71) isimli şahsın Efeler ilçesinde saklandığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramada hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
