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Aydın'da Jandarmadan Kaçış Yok: 2 Hükümlü Kesinleşmiş Cezalarıyla Cezaevine Gönderildi

Aydın'da Jandarmadan Kaçış Yok: 2 Hükümlü Kesinleşmiş Cezalarıyla Cezaevine Gönderildi
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Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 'Silahla Yağma' ve 'Uyuşturucu Madde Bulundurma' suçlarından toplam 29 yıl 10 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. ve Z.S. isimli iki hükümlü yakalandı. Adli işlemlerin ardından tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Efeler'de 'Silahla Yağma' suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. (36) isimli şahıs yakalandı. Nazilli'de de 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 8 yıl 4 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.S. (40) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli de gerekli adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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