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Aydın'da hapis cezasıyla aranan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

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Aydın'da hapis cezasıyla aranan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı
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Aydın'da jandarma ekiplerinin Efeler ve Nazilli ilçelerinde yürüttüğü çalışmada, çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (35) isimli şahsı yakaladı. Nazilli ilçesinde de yürütülen devriye faaliyeti esnasında 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 8 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. (31) isimli şahsı yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs da adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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