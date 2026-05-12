Aydın'da aranan 2 hükümlü jandarmaya takıldı

Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (26) yakalandı. Öte yandan İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada ise 'Adeti Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 10 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (28) de yakalandı. Gözaltına alınan iki hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı