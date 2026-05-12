Aydın'da aranan 2 hükümlü jandarmaya takıldı

Aydın'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, uyuşturucu suçundan 8 yıl 4 ay, hırsızlık suçundan ise 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (26) yakalandı. Öte yandan İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada ise 'Adeti Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 10 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (28) de yakalandı. Gözaltına alınan iki hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
