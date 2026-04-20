Aydın'da 27 bin 839 şahıs sorgulandı

Aydın'da 27 bin 839 şahıs sorgulandı
Aydın'da gerçekleştirilen polis operasyonlarında 27 bin 839 şahıs sorgulanırken, 133 aranan şahıs yakalandı ve 63 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karşı yapılan çalışmalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Aydın'da polis ekipleri 27 bin 839 şahsı sorgularken, 133 aranan şahıs yakalandı, 63 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Nisan 2026 - 19 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 27 bin 839 şahıs sorgulanırken, 133 aranan şahıs yakalandı, 63 şahıs tutuklandı. Çalışmalarda 20 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 46 şahsa adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda 525 gram uyuşturucu madde, 488 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği/pompalı tüfek, 82 adet fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde 25 bin 042 araç ve motosiklet sorgulandı, 138 araç trafikten men edildi, 4 bin 979 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
