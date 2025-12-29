Haberler

Aydın'da polis ekipleri bir haftada 40 binden fazla kişiyi sorguladı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 40 bin 995 şahsı sorguladı, 11 kişi tutuklandı. Suçla mücadele çalışmalarında önemli başarılar elde edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetim ve kontroller kapsamında 40 bin 995 şahsı sorgulanırken, 11 kişi de tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, emniyet ekipleri il genelinde 628,07 kilometrekarelik sorumluluk alanında görev yapan 3 bin 905 personel ile yürütülen çalışmalarda, suç ve suçluyla mücadelede önemli başarılara imza atıldı. Haftalık verilerde en dikkat çekici rakamlar asayiş olaylarında görüldü. Aydın genelinde meydana gelen 623 asayiş olayının 503'ü polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Bu süreçte 479 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 8 olayda 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik ekipleri, bir hafta içerisinde 56 olaya müdahale etti. İşlem yapılan 55 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise 18 farklı uygulama noktasında görev alan 641 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 40 bin 995 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 123 kişi kıskıvrak yakalandı. - AYDIN

