Aydın'da yüzmek için gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti - Haberler

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Aydın'da yüzmek için gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti

AA - 3. Sayfa
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Aydın'da yüzmek için gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti

Aydın'daki sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğun gözden kaybolması üzerine ekipler seferber oldu. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında tahliye edilen gölette iki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan yapay sulama göletine yüzmek için giren bir grup gençten ikisi gözden kayboldu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen gölette Resul B. (17) ve Yusuf G. (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu

ACI AİLELER GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine gelen aileler gözyaşı döktü. Cenazeler, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu

AA / Ferdi Uzun - 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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