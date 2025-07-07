Aydın'da Gazinoda Cinayet İşleyen 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Aydın'da Gazinoda Cinayet İşleyen 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir gazinoda Özbekistan uyruklu Muattar Alieva'nın öldürülmesi üzerine gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesi Yavuzköy yakınlarında bulunan gazinoda Özbekistan uyruklu Muattar Alieva'nın öldürülmesi olayının ardından gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliye önünde şüphelilerin yakınları ise arbede yaşanmasına sebep olurken, jandarma ekipleri şüpheli yakınlarının taşkınlığını kısa sürede durdurdu.

Olay, geçtiğimiz 5 Haziran günü Köşk ilçesi Yavuzköy girişinde faaliyet gösteren ve olayların adresi haline gelen bir gazinoda gece yarısı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gazinoda çalışan Özbekistan uyruklu Muattar Alieva, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başından kurşunlanarak öldürüldü. Yaşanan olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma ve soruşturma sonucu R.Y., K.K., E.K., A.Ç. ve A.D. isimli şüpheliler Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, KOM, İstihbarat Unsurları, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen eşgüdümlü çalışmalar sonucu aynı gün yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 9 mm çapında tabanca da ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın Adliyesi önünde jandarma ve polis ekiplerince alınan geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirilen şüphelilerin, yakınları ise şüphelilere yaklaşmaya çalışınca kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma ve polis ekiplerince şüpheli yakınları olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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