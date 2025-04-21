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Aydın'da Filistin Destek Konvoyu ve Mitingi Düzenlendi

Aydın'da Filistin Destek Konvoyu ve Mitingi Düzenlendi
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Aydın Sivil Dayanışma Platformu, 17 ilçeden yüzlerce araç ve binlerce vatandaşın katılımıyla Efeler'de Filistin halkına destek konvoyu ve mitingi gerçekleştirdi. Etkinlikte, Gazze'deki duruma dikkat çekilerek, Filistin bayrakları ve pankartlarla zalim işgale karşı duruş sergilendi.

Aydın Sivil Dayanışma Platformu, Aydın'ın 17 ilçesinden yüzlerce araç ve binlerce vatandaşın katılımıyla Efeler ilçesinde konvoy düzenlendi. Konvoyun ardından gerçekleştirilen mitingde, Filistin halkına destek mesajı verildi.

Konvoy, sabahın erken saatlerinde ilçelerden hareket eden araçlarla başladı. Her yaştan vatandaşın aileleriyle birlikte katıldığı konvoy, Aydın şehir merkezinde büyük bir coşku ve kardeşlik atmosferiyle birleşti. Araçlara asılan Filistin bayrakları, pankartlar ve tekbirler eşliğinde, zalim işgale karşı duruş sergilendi.

Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde Gazze'de yaşananların sadece bir savaş değil, açık bir soykırım olduğuna dikkat çekildi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve Filistinli çocuklar için yapılan sembolik etkinlikler de yer aldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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