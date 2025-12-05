Haberler

FETÖ üyesi şahıs, Aydın'da kıskıvrak yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Z.Ç., polis operasyonu ile yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç. isimli şahıs, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu İncirliova Kızılcaköy Kavşağı yakınlarında durdurulan araç içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan Z.Ç., gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

