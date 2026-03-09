Haberler

Aydın'da aranan 52 şahıs yakalandı

Aydın'da aranan 52 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Çember-115 operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında hapis cezası bulunan 18 kişi de bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik 05 Mart 2026 -07 Mart 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı Çember-115 operasyonu gerçekleştirildi. 81 unsur ve 235 personelin katılımıyla icra edilen operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 18'inin 0-2 yıl, 1'inin 2-5 yıl, 1'inin 5-10 yıl, 1'inin ise 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında yakalanan şahısların suç dağılımına bakıldığında 5'inin uyuşturucu suçlarından 3'ünün tehdit suçundan, 2'sinin trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan, 1'inin hırsızlık suçundan, 1'inin fuhuş suçundan, 9'unun diğer çeşitli suçlardan arandığı, 31 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

KKTC'ye tam koruma! Türkiye iki hamleyi birden yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

Genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Yüksel Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'nin içinden geçerdik' sözlerine gece yarısı yanıt geldi

"Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı bomba yanıt
İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü
Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi

Dev derbi penaltılara gidince olanlar oldu!
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

Bu iddia doğruysa savaşın seyri değişir
Oyuncu Ufuk Bayraktar'dan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis araya girdi

Ünlü oyuncudan 8 Mart yürüyüşüne müdahale! Polis güçlükle durdurdu