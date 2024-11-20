Aydın'da Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı

Aydın'da jandarma ekipleri Sandıklı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara haklarını hatırlatarak Dünya Çocuk Günü'nü kutladı.

Birleşmiş Milletler 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'nin' imzalandığı gün olan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandı. Bu kapsamda farkındalık oluşturmak maksadıyla, Aydın Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından İncirliova ilçesi Sandıklı İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklarla bir araya geldi. Jandarma ekipleri çocuklara hakları hatırlatılarak Dünya Çocuk Hakları Günü kutladı. Çocuklarla birlikte hazırlanan afiş okul panosuna asan ekipler, çocuklara balon ve Türk bayrağı dağıttı. - AYDIN