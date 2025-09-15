Aydın'da Drone Destekli Trafik Denetimleri Artış Gösterdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücüler ceza yemekten kaçamazken, yapılan denetimler sayesinde kurallara uyan Aydınlı sürücüler de artış yaşandığı gözlemlendi.

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Denizli Bulvarı üzerindeki Dr. Raşit Galip Baydur Kavşağı'nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler, drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 200 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de idari para cezası uygulandı.

Havadan destekli trafik denetimlerinde emniyet kemeri takma oranının yüksek olması dikkat çekerken, kurallara uyan şoför sayılarında artış gözlemlendi. Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen kontrol ve denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN