Aydın'da Dron ile Yakalanan Cinsel İstismarcı Operasyonla Gözaltına Alındı

Aydın'da Dron ile Yakalanan Cinsel İstismarcı Operasyonla Gözaltına Alındı
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Aydın'da Dron ile Yakalanan Cinsel İstismarcı Operasyonla Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, çocuğun cinsel istismarı ve şantaj suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.Ş. hakkında gerçekleştirilen dron destekli operasyon ile yakalandı. Emniyetin başarılı çalışması dikkat çekti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında çocuğun cinsel istismarı ve şantaj suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs dron ile saklandığı evin bahçesinde tespit edilirken, düzenlenen film gibi operasyon ile de kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, hakkında çocuğun cinsel istismarı ve şantaj suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis ve 41 bin 640 TL adli para cezası ile aranan S.Ş. isimli şahıs Umurlu Mahallesi'nde saklandığı evin bahçesinde dron ile tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği'nin koordineli olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan S.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şahsın tespiti ve operasyon anları dron kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, emniyetin çalışması göz doldurdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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