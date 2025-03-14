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Aydın'da Dört Çocuk Annesi Meltem Menteşeli'nin Cinayetinde Şüpheli Aranıyor

Aydın'da Dört Çocuk Annesi Meltem Menteşeli'nin Cinayetinde Şüpheli Aranıyor
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 11 Mart 2025'te ölü bulunan dört çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin cinayetiyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Meltem Menteşeli'nin eşi ve üç kişi gözaltına alındı, ancak cinayetin şüphelisi M.D. kayıplara karıştı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geçtiğimiz Salı günü aracının yanında ölü olarak bulunan dört çocuk annesi Meltem Menteşeli cinayetinin şüphelisi jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Olay, 11 Mart 2025 günü saat 21.00 sıralarında Madran Mahallesi Kale Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) silahla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

"Beş kişi gözaltına alındı"

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan Jandarma ekipleri T.A., Meltem Menteşeli'nin eşi R.M., B.G. ve F.Ö'yü gözaltına almıştı. Olayın şüphelilerinden M.D. ise kayıplara karışırken, devam eden soruşturmada M.D.'nin eşi G.D. de gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararlarının ardından, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. adli kontrolle, B.G. ve T.A.'nın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olay kapsamında gözaltına alınan Menteşeli'nin kız arkadaşı F.Ö. ve firari şüpheli M.D.'nin eşi G.D. ise adliyeye sevk edildi.

"Olayın şüphelisi M.D.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor"

Menteşeli'nin öldürülmesinin ardından olayın şüphelisi M.D. firar ederken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, JASAT, Komanda ve İstihbarat ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. M.D.'yi bulmak için dağ tepe her taşın altına bakan ekiplerin çalışmalarını bir bölgede yoğunlaştırdıkları öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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