Aydın'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde 11 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan T.S. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü sırasında yakalandı. Hakkında 35 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde 11 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Buharkent ilçesi Denizli-Aydın Karayolunda gerçekleştirilen yol kontrol faaliyetinde, 11 ayrı "Dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 35 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN