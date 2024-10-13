Aydın'da Çiftlikten Hırsızlık Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftlikten kablo, demir ve sac çalan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde suç ve sucuların engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca Hacıaliobası Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında, bir çiftliğin bahçesinde şüpheli hareketler sergileyen bir şahıs tespit edildi. Devriye ekipleri tarafından şüpheli şahıs yakalandı. Çevrede yapılan detaylı araştırmada şüpheli şahsa ait motosikletin sepetinde çiftlikten çalınan kablo, demir ve sac ele geçirildi. Malzemeler çiftlik sahibine teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan İ.U. isimli şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN