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1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

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Aydın'da bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği ihbarını alan ekipler yaptıkları baskında; yaklaşık bir ton kesilip parçalanmış ve poşetlere doldurularak dondurucularda muhafaza edilmiş vaziyette yaban domuzu eti ele geçirdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri, kesilip paketlenmiş halde 1 ton domuz eti ele geçirdi.

İHBARI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde meydana gelen olayda jandarma ekipleri bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çiftliğe baskın düzenledi.

DONDURUCULARDA MUHAFAZA EDİYORLARMIŞ

Çiftlikte yapılan kontrolde yaklaşık bin kilogram kesilip parçalanmış ve poşetlere doldurularak dondurucularda muhafaza edilmiş vaziyette yaban domuzu eti ele geçirildi.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Ele geçirilen etler imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İncirliova Jandarma Aydın Tarım Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

VEFA:

Domuz besiciliği ve domuz eti satışları serbest bırakılmalı. Buna dair yasal düzenlemeler gecikmeksizim yapılmalı. İsteyen yer, istemeyen yemez. Sonuçta Anyasada da yazdığı gibi "Türkiye Cumhuriyeti LAİK, SOSYAL, DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİDİR.

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