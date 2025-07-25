Aydın'da Çiftliği Tehdit Eden Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Çiftliği Tehdit Eden Yangın Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın arazide başladı ve bir hayvan çiftliğini tehdit etti.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir arazide çıkan ve rüzgarla geniş alana yayılarak bir hayvan çiftliğini tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle otogarın alt bölümünde bulunan bir arazide yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın, bölgede bulunan bir hayvan çiftliğini de tehdit ederken, dumanlar fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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