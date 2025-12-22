Aydın'da 40 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan 'Çember' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda toplam 40 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 0-2 yıl hapis cezası ile aranan 9 kişi, 2-5 yıl hapis cezası ile aranan 8 kişi bulunurken, 2 kişi uyuşturucu, 1 kişi hırsızlık, 2 kişi öldürme, 3 kişi dolandırıcılık, 1 kişi cinsel suçlar, diğer suçlardan ise 8 kişi yakalandı. Ayrıca ifadeye yönelik arandığı tespit edilen 23 kişi de gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli süreç başlatılırken, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kesintisiz süreceği öğrenildi. - AYDIN