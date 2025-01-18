Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı

Gazze için kalıcı çözümü üstüne basa basa vurguladı
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı

Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Çember' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 32 şahıs yakaladı. Aranan şahıslar arasında hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçları ile ilgili olanlar da bulunmaktadır.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan 'Çember' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 'Çember' operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 18 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, ifadeye yönelik aranan 5 şahıs ile birlikte uyuşturucu suçundan 5 şahıs, hırsızlık suçundan 5 şahıs, ödeme şartını ihlal suçundan 8 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 13 şahıs olmak üzere toplam 32 aranan şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı
img

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
img

İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi

Herkes sucu sanıyordu, ekipler koklayarak buldu
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.