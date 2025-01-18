Aydın'da 'Çember' Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan 'Çember' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 'Çember' operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 18 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, ifadeye yönelik aranan 5 şahıs ile birlikte uyuşturucu suçundan 5 şahıs, hırsızlık suçundan 5 şahıs, ödeme şartını ihlal suçundan 8 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 13 şahıs olmak üzere toplam 32 aranan şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN