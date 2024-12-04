Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Aydın'da Çember Operasyonu: 32 Kişi Yakalandı

Aydın'da Çember Operasyonu: 32 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı 'Çember' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan toplam 32 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Çember' operasyonuyla çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan 'Çember' operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 17 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranan 14 şahıs, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 4 şahıs, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 2 şahıs ve diğer suçlardan aranan 20 şahıs olmak üzere toplam 32 kişi yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dursun Özbek'i açık açık uyardı
img

HÜDA PAR'dan televizyon programları içeriklerine ilişkin soru önergesi
img

Antalya'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.