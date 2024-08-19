Aydın'da 'Çember 21' Operasyonunda 50 Şahıs Yakalandı

Aydın'da JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Çember 21' operasyonlarında 50 şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler başarılı operasyonlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 'Çember 21' operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 24 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs ve ifadeye yönelik olarak aranan 14 şahıs olmak üzere toplam 50 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 50 şahıs arasında; narkotik suçlardan 7 şahıs, hırsızlık suçundan 4 şahıs, öldürme suçundan 3 şahıs, dolandırıcılık suçundan 2 şahıs, yağma suçundan 2 şahıs, fuhuş suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 30 şahsın bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - AYDIN