Aydın'da Çember-145 operasyonunda iki günde 47 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da gerçekleştirilen 'Çember-145' operasyonu kapsamında iki günde toplam 47 aranan şahıs yakalandı.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 8-10 Ekim 2026 tarihleri arasında jandarma ekiplerince eş zamanlı olarak 'Çember-145' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında il genelinde iki günde toplam 47 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 14'ünün 0-2 yıl, 7'sinin 2-5 yıl, 7'sinin 5-10 yıl ve 4'ünün 10-20 yıl arasında hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Suç türleri itibarıyla değerlendirildiğinde; 8 şahsın hırsızlık, 9 şahsın uyuşturucu, 4 şahsın yaralama, 4 şahsın tehdit, 1 şahsın dolandırıcılık suçlarından arandığı, 6 şahsın diğer suçlardan, 15 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı