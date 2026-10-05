Haberler

Aydın'da Çember-144 operasyonunda aranan 41 şahıs jandarma tarafından yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da Çember-144 operasyonunda aranan 41 şahıs jandarma tarafından yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da jandarma ekiplerince 1-3 Ekim 2026'da düzenlenen Çember-144 operasyonunda aranan 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 18'inin 0-2 yıl, 6'sının 2-5 yıl, 3'ünün 5-10 yıl ve 2'sinin 10-20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Adli işlemler sürüyor.

Aydın'da gerçekleştirilen 'Çember-144' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 1-3 Ekim 2026 tarihleri arasında jandarma ekiplerince 82 unsur ve 241 personelin katılımıyla eş zamanlı Çember-144 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'inin 0-2 yıl, 6'sının 2-5 yıl, 3'ünün 5-10 yıl ve 2'sinin ise 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Yakalanan şahısların suç türlerine göre dağılımında ise 5 kişinin dolandırıcılık, 5 kişinin uyuşturucu, 4 kişinin hırsızlık, 4 kişinin yaralama, 2 kişinin tehdit ve 1 kişinin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı tespit edildi. Şahıslardan 8'inin çeşitli suçlardan, 12'sinin ise ifadeye yönelik arandığı öğrenildi. Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler

Anne ve kızını cadde ortasında darbettiler
Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisine destek veren Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı

Eski sevgiliye destek geldi, Biran Damla Yılmaz affetmedi!

Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil

Kıvanç Tatlıtuğ için dikkat çeken sözler: Sadece yakışıklılıkla olmaz
Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru

Montella'yı çıldırtan soru!
Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın eğlenceli anları! Bu kez rakip oldular

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın eğlenceli rekabeti kamerada
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”