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Aydın'da iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'da iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 11 metre yükseklikten düşen 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde cami inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki cami inşaatında 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kubbe kısmında sıva çalışması yapan Murat Karakan (44) ile O.Ş. (44), üzerinde bulundukları iskeledeki kalasların kırılması sonucu 11 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Karakan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan O.Ş. ise ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karakan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, Murat Karakan, M.Ü., ve O.Ş.'nin cami inşaatında çalışmak üzere Çorum'dan Aydın'a geldikleri öğrenilirken, M.Ü'nün ise olaydan 10 dakika önce çay içmek için iskeleden indiği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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