Aydın'da Çalıntı Motosiklet Kontrolünde Ele Geçirildi

Aydın'da Çalıntı Motosiklet Kontrolünde Ele Geçirildi
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Bozdoğan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde, bir yıldır çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet durduruldu. Sürücü D.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan motosikletin 1 yıldır çalıntı olduğu tespit edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yol kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontroller esnasında ekipler, D.B. (30) idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu. Motosikletin, yapılan incelemede bir yıldır çalıntı olduğu tespit edildi. El konulan motosiklet ruhsat sahibi Y.Y.'ye teslim edilirken, sürücü D.B. hakkında "Suç eşyasını satın almak" suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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