Aydın'da Çalınan 14 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde çalınan 14 küçükbaş hayvan bulunarak sahinine teslim edilirken, olayla ilgili iki şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına, 11 Kasım 2025 günü 14 adet küçükbaş hayvanın çalındığı yönünde ihbar ulaşması üzerine JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan kapsamlı araştırma ve titiz saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri Germencik ilçesinde, diğeri ise İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandı. Alınan ifadeler doğrultusunda çalınan hayvanların İzmir ilinde bir şahsa satıldığı tespit edilirken, yürütülen faaliyet neticesinde hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN